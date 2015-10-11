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    Слуцкий: «Черногория – серьезный соперник»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением относительно заключительного матча отборочного цикла Евро-2016 с Черногорией, который состоится завтра в Москве на стадионе "Открытие Арена".

    "Несмотря на то, что Черногория потеряла турнирную мотивацию, все равно это серьезный соперник. В команде есть игроки европейского уровня. Такие, как Йоветич. Что касается отсутствия Мирко Вучинича, то ни одну команду не делает сильнее отсутствие важного игрока, но и ни одна команда не разваливается", – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2015 12:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 11 октября 2015, 16:24

      удачи сборной России!!!

      все на Арену-Открытие!!!! болеть за сборную!!!!

      игроки должны увидеть полные трибуны!!!!!

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