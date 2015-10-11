Слуцкий: «Черногория – серьезный соперник»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением относительно заключительного матча отборочного цикла Евро-2016 с Черногорией, который состоится завтра в Москве на стадионе "Открытие Арена".

"Несмотря на то, что Черногория потеряла турнирную мотивацию, все равно это серьезный соперник. В команде есть игроки европейского уровня. Такие, как Йоветич. Что касается отсутствия Мирко Вучинича, то ни одну команду не делает сильнее отсутствие важного игрока, но и ни одна команда не разваливается", – сказал Слуцкий.