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    Новые обвинения могут заставить Блаттера уйти из футбола навсегда

    Комитет по этике ФИФА готов предоставить новые доказательства, которые заставят президента организации Йозефа Блаттера завершить карьеру, а главу УЕФА Мишеля Платини уйти из футбола на долгие годы.

    "Эмоции сейчас зашкаливают, но все это гораздо серьезнее, чем кто-то может себе представить. Реальность такова, что, возможно, это все граничит с уголовными преступлениями", – сообщает источник в ФИФА.

    Напомним, в четверг комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней. Швейцарца обвиняют в махинациях с контрактом с КОНКАКАФ, который был составлен в 2005 году, а также в незаконном платеже нынешнему президенту УЕФА Мишелю Платини.

    Источник: Daily Mail

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    11.10.2015 12:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4077

      морозз 11 октября 2015, 18:23

      Вор должен сидеть в тюрьме, это не мои слова...это классика!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 11 октября 2015, 17:57

      Вонючие амеры не знают уже, как власть над миром удержать, уже до такого опустились.

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 октября 2015, 16:41

      Да ему 90 лет. Пора уже место на кладбище занимать, зачем ему футбол нужен я не понимаю!?

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