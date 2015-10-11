Новые обвинения могут заставить Блаттера уйти из футбола навсегда

Комитет по этике ФИФА готов предоставить новые доказательства, которые заставят президента организации Йозефа Блаттера завершить карьеру, а главу УЕФА Мишеля Платини уйти из футбола на долгие годы.



"Эмоции сейчас зашкаливают, но все это гораздо серьезнее, чем кто-то может себе представить. Реальность такова, что, возможно, это все граничит с уголовными преступлениями", – сообщает источник в ФИФА.



Напомним, в четверг комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней. Швейцарца обвиняют в махинациях с контрактом с КОНКАКАФ, который был составлен в 2005 году, а также в незаконном платеже нынешнему президенту УЕФА Мишелю Платини.