Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. «Газовик» оступился в Хабаровске

    Лидер ФНЛ оренбургский "Газовик" не смог выиграть в Хабаровске у одного из аутсайдеров турнира "СКА-Энергии". Матч завершился вничью - 1:1. На гол Базелюка, который был забит в середние второй половины с пенальти, спустя две минуты ответил Парняков.

    После этого резудьтата "Газовик" остается лидером турнирной таблицы ФНЛ, но догнать команду Евдокимова сегодня имеет шанс "Томь".

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

    СКА-Энергия (Хабаровск) – Газовик (Оренбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Базелюк, 68 (с пенальти); 1:1 – Парняков, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11