ФНЛ. «Газовик» оступился в Хабаровске

Лидер ФНЛ оренбургский "Газовик" не смог выиграть в Хабаровске у одного из аутсайдеров турнира "СКА-Энергии". Матч завершился вничью - 1:1. На гол Базелюка, который был забит в середние второй половины с пенальти, спустя две минуты ответил Парняков.

После этого резудьтата "Газовик" остается лидером турнирной таблицы ФНЛ, но догнать команду Евдокимова сегодня имеет шанс "Томь".

Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

СКА-Энергия (Хабаровск) – Газовик (Оренбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Базелюк, 68 (с пенальти); 1:1 – Парняков, 70.