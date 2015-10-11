Роналду получит «Золотую бутсу» во вторник

Во вторник, 13 октября, состоится вручение "Золотой бутсы" за прошлый сезон, которая досталась форварду "Реала" Криштиану Роналду. Мероприятие состоится в Мадриде.

Напомним, для португальца это уже четвертая подобная награда в карьере. Ранее он получал приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2008, 2011 и 2014 годах.

В прошлом сезоне Роналду забил 48 голов в Примере. В новом чемпионате форвард провел восемь матчей и забивал только в одном из них - пять мячей в ворота "Эспаньола".