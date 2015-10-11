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    Роналду получит «Золотую бутсу» во вторник

    Во вторник, 13 октября, состоится вручение "Золотой бутсы" за прошлый сезон, которая досталась форварду "Реала" Криштиану Роналду. Мероприятие состоится в Мадриде.

    Напомним, для португальца это уже четвертая подобная награда в карьере. Ранее он получал приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2008, 2011 и 2014 годах.

    В прошлом сезоне Роналду забил 48 голов в Примере. В новом чемпионате форвард провел восемь матчей и забивал только в одном из них - пять мячей в ворота "Эспаньола".

    Источник: Marca

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    11.10.2015 11:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      grafff 11 октября 2015, 19:54

      последняя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 11 октября 2015, 17:45

      с этого года пойдет на спад годы ничего не попишешь

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