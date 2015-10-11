Евро-2016. Армения не устояла перед Албанией, Португалия дожала Сербию

Сборная Армении в родных стенах не смогла дать отпор команде Албании, крупно уступив сопернику со счетом 0:3. В другой встрече группы I Португалия сумела дожать Сербию и благодаря голу Моутинью добыть минимальную победу.

Евро-2016. Отборочные матчи. Группа I. 10-й тур

Армения – Албания – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Оганесян, 9 (автогол); 0:2 – Джимсити, 23; 0:3 – Садику, 76.

Сербия – Португалия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нани, 5; 1:1 – Тошич, 65; 1:2 – Моутинью, 78.