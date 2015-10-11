Евро-2016. Армения не устояла перед Албанией, Португалия дожала Сербию

Португалия Сербию не дожимала, этот результат в равной игре сделал судья. Сербы хоть и устали в Албании, выиграть хотели больше, и играли получше. После того, как они сравняли счет, именно сербы нажимали и могли дожать португальцев. Но судья закрыл глаза на фол в атаке у сборной Португалии, после чего те вышли вперед снова. А потом когда сербы понеслись в атаку удалил Митровича якобы за отмашку. Хотя тот попал по голове негру случайно и всколзь, а настоящий фол был (причем грубый - шипами в незащищенное место) как раз со стороны негра.
Сборная Армении в родных стенах не смогла дать отпор команде Албании, крупно уступив сопернику со счетом 0:3. В другой встрече группы I Португалия сумела дожать Сербию и благодаря голу Моутинью добыть минимальную победу.
Евро-2016. Отборочные матчи. Группа I. 10-й тур
Голы: 0:1 – Оганесян, 9 (автогол); 0:2 – Джимсити, 23; 0:3 – Садику, 76.
Сербия – Португалия – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Нани, 5; 1:1 – Тошич, 65; 1:2 – Моутинью, 78.