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    Евро-2016. Армения не устояла перед Албанией, Португалия дожала Сербию

    Сборная Армении в родных стенах не смогла дать отпор команде Албании, крупно уступив сопернику со счетом 0:3. В другой встрече группы I Португалия сумела дожать Сербию и благодаря голу Моутинью добыть минимальную победу.

    Евро-2016. Отборочные матчи. Группа I. 10-й тур

    Армения – Албания – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Оганесян, 9 (автогол); 0:2 – Джимсити, 23; 0:3 – Садику, 76.

    Сербия – Португалия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нани, 5; 1:1 – Тошич, 65; 1:2 – Моутинью, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 20:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 11 октября 2015, 21:23

      Португалия Сербию не дожимала, этот результат в равной игре сделал судья. Сербы хоть и устали в Албании, выиграть хотели больше, и играли получше. После того, как они сравняли счет, именно сербы нажимали и могли дожать португальцев. Но судья закрыл глаза на фол в атаке у сборной Португалии, после чего те вышли вперед снова. А потом когда сербы понеслись в атаку удалил Митровича якобы за отмашку. Хотя тот попал по голове негру случайно и всколзь, а настоящий фол был (причем грубый - шипами в незащищенное место) как раз со стороны негра.

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      Рейтинг: +1

      hayasik > Вомбат 12 октября 2015, 17:54

      serbov voobshe na championate evropu zasudili a tak oni bi vishli iz Gryppu

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