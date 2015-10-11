Куман: «Моуринью своей тактикой дает шанс сопернику»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман подверг критике своего коллегу Жозе Моуринью за слишком оборонительный по его мнению футбол «Челси».

«Челси» всегда уходит в оборону, даже если у них есть вариант с атакой. Моуринью всегда выберет оборонительную тактику. Если они выигрывают со счетом 1:0, то всегда защищают свое лидерство, а не пытаются забить еще.

А вот «Арсенал» может уничтожить своего соперника. Победа над «Манчестер Юнайтед была впечатляющей. Они играли в фантастический футбол. Моуринью так никогда не поступил бы. Своей тактикой он дает шанс сопернику вернуться в игру, а потом жалуется на арбитров», - заявил Куман.

Напомним, в 8-м туре АПЛ «Челси» на своем поле уступил «Саутгемптону» со счетом 1:3.