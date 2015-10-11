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    Сегодня ЦСКА сыграет с «Мордовией»

    Сегодня, в 11:00 на стадионе "Октябрь" начнется товарищеский матч ЦСКА - "Мордовия". Армейцы проведут этот поединок без 12 игроков основного состава, которые разъехались по своим сборным, под руководством Виктора Гончаренко.

    Напомним, что в нынешнем сезоне команды уже встречались в Саранске. В том матче ЦСКА одержал победу со счетом 6:4.

    Свой следующий матч ЦСКА проведет 17 октября в рамках 12-го тура Премьер-лиги. На своем поле армейцы примут "Урал". "Мордовия" 19 октября отпарвится на выезд к "Ростову".

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 09:32
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