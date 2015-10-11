Снейдер: «Теперь все зависит от Турции»

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер прокомментировал победу над Казахстаном (2:1) в рамках отбора Евро-2016.

"Мы определенно заслужили эту победу. Знаем, что теперь все зависит не от нас, ждем, как сыграет Турция. Думаю, все сложилось хорошо. Победа придала уверенности. Нам следует теперь настроиться на следующий матч, который состоится уже во вторник", - заявил Снейдер сразу после матча.

Отметим, Турция свой поединок с чехами выиграла и сохранила отрыв от голландцев. В последнем туре Турция принимает на своем поле Исландию, и команде Фатиха Терима достаточно сыграть вничью.