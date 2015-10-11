Блаттер: «Не позволю уничтожить дело всей моей жизни»

Президент ФИФА Зепп Блаттер в интервью Schweiz am Sonntag отметил, что не будет сдаваться в борьбе за свой пост.

"Я чувствую себя прекрасно. Не переживайте за меня, со мной все в порядке. Я - боец. Они могут уничтожить меня самого, но не дело всей моей жизни", - заявил Блаттер.

Напомним, в четверг комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней. Швейцарца обвиняют в махинациях с контрактом с КОНКАКАФ, который был составлен в 2005 году, а также в незаконном платеже нынешнему президенту УЕФА Мишелю Платини.