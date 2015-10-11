Сборная Италии установила рекорд

Сборная Италии установила рекордную беспроигрышную серию в отборочных матчах. Итальянцы не проигрывают в квалификациях на чемпионаты мира или чемпионаты Европы уже 49 матчей подряд. Последнее поражение "Скуадре" наносила Франция в 2006 году. На "Стад де Франс" хозяева были сильнее со счетом 3:1.

Юбилейный, 50-й матч без поражений, итальянцы могут провести во вторник, 13 октября, если не проиграют на своем поле Норвегии. Напомним, на успешный для Италии результат заключительного поединка отбора Евро-2016 надеются хорваты, которые ведут борьбу с норвежцами за прямую путевку в финальный турнир.