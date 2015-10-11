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    Сборная Италии установила рекорд

    Сборная Италии установила рекордную беспроигрышную серию в отборочных матчах. Итальянцы не проигрывают в квалификациях на чемпионаты мира или чемпионаты Европы уже 49 матчей подряд. Последнее поражение "Скуадре" наносила Франция в 2006 году. На "Стад де Франс" хозяева были сильнее со счетом 3:1.

    Юбилейный, 50-й матч без поражений, итальянцы могут провести во вторник, 13 октября, если не проиграют на своем поле Норвегии. Напомним, на успешный для Италии результат заключительного поединка отбора Евро-2016 надеются хорваты, которые ведут борьбу с норвежцами за прямую путевку в финальный турнир.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 07:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 11 октября 2015, 07:31

      иначе говоря 9 лет без поражений в отборах!!!

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