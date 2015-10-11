Красножан: «Мое будущее в Казахстане пока не решено»

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан пока не знает, продолжит ли работу с командой после окончания отбора Евро-2016. В контракте специалиста есть опция, которая позволяет автоматически продлить соглашение на следующий цикл.

"Есть еще одна игра. Для нас важно. Мы не хотим заканчивать отбор на последнем месте. На сегодняшний день, у меня нет ответа на вопрос о моем будущем в работе со сборной Казахстана", - заявил Красножан на пресс-конференции после матча с Голландией (1:2).

Отметим, Казахстан в последнем туре играет на выезде против Латвии. Поединок состоится 13 октября. Если казахи смогут добиться победы, то уйдут с последнего места в группе А.