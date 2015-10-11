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    Симеоне возглавит «Челси» в случае отставки Моуринью

    Лондонский "Челси" обращался в мадридский "Атлетико" по поводу главного тренера команды Диего Симеоне. Несмотря на то, что владелец клуба Роман Абрамович высказал свое доверие португальскому специалисту Жозе Моуринью, "аристократы" рассматривают другие варианты на случай провала "Особенного".

    Сообщается, что Симеоне недавно продлили свой контракт с "Атлетико", и лондонцам придется заплатить 15 миллионов фунтов за этот трансфер. Таким образом, Абрамовичу только за смену тренера придется заплатить 45 миллионов - в контракте Моуринью прописана сумма отступных за досрочное расторжение в размере 30 миллионов.

    Несмотря на это, руководство "Челси" готово пойти на столь дорогостоящий шаг.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.10.2015 06:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +72

      HardPony 11 октября 2015, 13:05

      ну а маур пусть валит в атлетико. конечно скорее всего в мс уйдет.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 11 октября 2015, 12:57

      Связи с новыми игроками нет стабильности в игре. Маур начал строить команду по новому! Нужно время, для того, чтоб бы игра шла по нотам. Терпения клубу и болельщикам! Вперед Челси!

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 октября 2015, 10:38

      Не переходи в эту хрень! Лучше в МЮ вместо Гали!

      -1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > ManUtd-Volgograd 11 октября 2015, 13:47

      А если Диего перейдет в МЮ - буду болеть за МЮ :-) Чоло Симеоне!

      -2
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      Рейтинг: +1608

      кто там > ManUtd-Volgograd 11 октября 2015, 14:20

      а красный мешок из Манчестера не хрень, который показал, что последние титулы при сафе это подарки судей?

      -2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > кто там 11 октября 2015, 17:42

      Не неси чушь! При САФе была команда с духом и традициями! И Выигрывали за счет этого. Галя превратил МЮ в денежный мешок!

      -1
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      Рейтинг: +11

      Positive141 > ManUtd-Volgograd 14 октября 2015, 21:38

      Или в МЮ вместе с Гали тренить!Тандем

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 11 октября 2015, 09:55

      и это будет усиление

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 11 октября 2015, 09:46

      Если Диего перейдет в Челси - буду болеть за Челси!
      Чоло Симеоне!

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      Рейтинг: +5

      Виннипух ПЕРЬМ. 11 октября 2015, 08:08

      Было бы фантастика

      0
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 11 октября 2015, 07:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      моура надо полюбому оставлять. Симеонне, клопп они не для англии.

      -6
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 11 октября 2015, 07:07

      Вот это поворот.. Симеоне не стоит делать таких шагов, аристократы зажрались дальше некуда..

      -3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 октября 2015, 06:53

      Ничего себе!

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