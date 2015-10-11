«Астон Вилла» может пригласить Роджерса

Экс-тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс может стать наставником "Астон Виллы". Руководство бирмингемского клуба недовольно работой Тима Шервуда, поэтому подыскивает ему замену.

Отметим, "вилланы" сейчас идут в зоне вылета турнирной таблицы АПЛ - команда в восьми матчах чемпионата завоевала всего четыре очка.

Напомним, Шервуд возглавил "Астон Виллу" по ходу сезона-2014/15. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала десять побед, дважды сыграла вничью и 14 раз проиграла.