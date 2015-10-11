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    «Астон Вилла» может пригласить Роджерса

    Экс-тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс может стать наставником "Астон Виллы". Руководство бирмингемского клуба недовольно работой Тима Шервуда, поэтому подыскивает ему замену.

    Отметим, "вилланы" сейчас идут в зоне вылета турнирной таблицы АПЛ - команда в восьми матчах чемпионата завоевала всего четыре очка.

    Напомним, Шервуд возглавил "Астон Виллу" по ходу сезона-2014/15. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала десять побед, дважды сыграла вничью и 14 раз проиграла.

    Источник: The Sun

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    11.10.2015 06:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 11 октября 2015, 09:52

      и это будет усиление, имхо, но Тиму Шэрвуду надо тренировать клубы с Лиги1 или нижней половины Чемпионшипа... а вот Роджерс вполне может вернуть АстонВиллу в топ10-8

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