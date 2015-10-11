«Астон Вилла» может пригласить Роджерса

и это будет усиление, имхо, но Тиму Шэрвуду надо тренировать клубы с Лиги1 или нижней половины Чемпионшипа... а вот Роджерс вполне может вернуть АстонВиллу в топ10-8
Экс-тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс может стать наставником "Астон Виллы". Руководство бирмингемского клуба недовольно работой Тима Шервуда, поэтому подыскивает ему замену.
Отметим, "вилланы" сейчас идут в зоне вылета турнирной таблицы АПЛ - команда в восьми матчах чемпионата завоевала всего четыре очка.
Напомним, Шервуд возглавил "Астон Виллу" по ходу сезона-2014/15. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала десять побед, дважды сыграла вничью и 14 раз проиграла.