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    Тренер сборной Кипра: «В матче с Боснией отдадим все, что есть у нас»

    Главный тренер сборной Кипра Памбос Христодулу прокомментировал победу над Израилем в рамках отбора Евро-2016.

    «Я хочу поблагодарить игроков и руководителей федерации за веру в нас. Мы обещали отдать все сила на поле, и сделали это. Несмотря на то, что Израилю сегодня очень нужна была победа, мои футболисты показали, что они имеют веру в себя.

    В матче с Боснией мы отдадим все, что есть у нас. Я надеюсь на поддержку болельщиков и то, что при любом результате они будут аплодировать нам», - заявил Христодулу.

    Отметим, матч Кипр – Босния состоится 13 октября. В случае победы хозяев они могут рассчитывать на третью строчку в группе и участие в плей-офф, если Израиль не выиграет в Бельгии.

    Источник: УЕФА

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    11.10.2015 01:38
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