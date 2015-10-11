Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гамула: «Черногория захочет хлопнуть дверью»

    Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула поделился своими ожиданиями от матча заключительного тура отбора Евро-2016 Россия - Черногория.

    "Прямое попадание на Евро-2016 даже не обсуждается! Другое дело, что если мы будем играть также, как с Молдавией, тогда будут проблемы, это очевидно. Думаю, наши футболисты это понимают. В последней игре сборная Черногории наверняка захочет хлопнуть дверью, ведь и в домашней для них игре против россиян случилась беда.

    Нас ждет интересный, но тяжелый матч, в котором будет больше красивого, атакующего футбола. Черногорцам терять нечего, они будут играть открыто, а Слуцкий точно не поставит задачей удержать ничейный счет. В обоюдоострой игре наша сборная будет сильнее, у нас есть более квалифицированные футболисты. В таких условиях нам будет легче", - заявил Гамула.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11