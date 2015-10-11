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    Осорио поведет Мексику на ЧМ-2018

    Колумбийский специалист Хуан Карлос Осорио назначен главным тренером сборной Мексики, сообщает официальный сайт федерации футбола этой страны. Ранее мексиканцы из-за драки с журналистом телеканала «Ацтека» уволили Мигеля Эрреру.

    Отметим, Мексика в ноябре начнет борьбу за путевку на ЧМ-2018. В четвертом раунде отборочного цикла КОНКАКАФ мексиканцы попали в группу А, где их соперниками станут сборные Канады, Сальвадора и Гондураса.

    Кроме того, мексиканцы претендуют на поездку на Кубок Конфедераций, который состоится в 2017 году в России. В плей-офф команда встретится со сборной США. Поединок состоится 11 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 00:24
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