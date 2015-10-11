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Мини-футбол. Сборная России уступила Ирану

11 октября 2015, 00:23

В иранском городе Урмия 10 октября прошли первые товарищеские матчи национальных и молодежных сборных Ирана и России по мини-футболу.

Национальная сборная России уже к 5-й минуте уступала хозяевам в два мяча. В быстрой контратаке Александр Фукин сократил отставание в счете, но отыграться у нашей команды так и не получилось. В концовке Сергей Скорович выпустил пятого полевого, чем и воспользовались иранцы, отправив решающий мяч на последней минуте в пустые ворота.



Товарищеский матч
Иран – Россия – 3:1
Россия: Слемзин (вр) – Сергеев, Кутузов, Фукин, Ромуло, Фахрутдинов, Антошкин, Шистеров, Лима, Переверзев (к), Батырев, Давыдов, Милованов
Голы: Тайиби, 2 (1:0), Ахмади, 5 (2:0), Хасанзаде, 40 (3:1) – Фукин, 9 (2:1)


Даниил Давыдов, нападающий сборной России:
- Определяющим, как выяснилось позднее, стал дебютный отрезок, в котором мы пропустили два гола. Может, концентрации не хватило. Иран вышел заряженным на борьбу и сделал ставку на мощный старт. Что касается нашей команды, то это первый сбор и первые матчи с момента окончания отборочного турнира ЕВРО-16 в марте, вполне объяснимо, что требуется время, чтобы обрести необходимое взаимопонимание. В конце концов для того и играются такие встречи. Проигрывать всегда неприятно, но делать далеко идущие выводы, конечно, не стоит.

Товарищеский матч
Иран (мол.) – Россия (мол.) – 3:4
Россия: Шевченко, Трушкин (вр) – Ниязов (к), Чишкала, Денисов, Соколов, Кудзиев, Неведров, Вахитов, Анисимов, Шамсутдинов, Саносян, Мухутдинов.
Голы: Абеди, 1 (1:0), Сарани, 22 (2:3), Талеби, 34 (3:3) – Чишкала, 9 (1:1), Шамсутдинов, 11 (1:2), Неведров, 20 (1:3), Кудзиев, 38 (3:4)

Молодежная сборная России пропустила уже на 1-й минуте, но за счет хорошей контратакующей игры на перерыв ушла с двукратным преимуществом. В быстрых отрывах свои голы забивали Иван Чишкала, Юлиан Шамсутдинов и Денис Неведров. Во втором тайме сверстники из Ирана усилили давление и сумели сквитать результат, однако последнее слово осталось за россиянами: Руслан Кудзиев незадолго до финальный сирены точно пробил со штрафного.

Руслан Кудзиев, нападающий молодежной сборной России:
- Приятно было победить! Не все всегда складывалось в нашу пользу, пропустили первыми, потом позволили сопернику отыграть два гола. Но проявили характер, одержали победу. Хочу сказать спасибо ребятам, тренерскому штабу - мы хорошо поработали на этот результат. Читал, что молодежная сборная давно не выигрывала в Иране.

- Это ваш первый победный гол в карьере?

- Точно мой первый гол за "молодежку". Что касается победных мячей, если вспоминать выступления и за клуб, и за дубли, и за юношей... сложно сказать. Может, и были победные, но нужно думать.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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