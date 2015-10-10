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    Евро-2016. Турция обыграла Чехию, Голландия под угрозой вылета

    Сборная Турции на выезде обыграла Чехию в рамках предпоследнего тура отбора Евро-2016. Победа со счетом 2:0 позволила команде Фатиха Терима сохранить свой отрыв в два очка от голландцев, которым теперь нужно надеяться на чудо во вторник.

    Турции в последнем туре хватит ничейного результата в домашнем мачте против Исландии, чтобы оставить Голландию за бортом турнира и выйти в плей-офф.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа А. 9-й тур

    Чехия – Турция – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Инан, 62 (с пенальти); 0:2 – Чалханоглу, 79

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 23:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 октября 2015, 14:49

      Поедет Голландия на че,уверен что турки накосячат

      1
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    • ...
      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 11 октября 2015, 02:22

      Вероятнее всего оранжевые на этот чемпионат не поедут.

      -1
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