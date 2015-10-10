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    Просинечки: «Хорошо сыграли против итальянцев»

    Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки прокомментировал поражение своей команды в матче отбора Евро-2016 против Италии (1:3).

    "Мои игроки вели борьбу до конца самого конца. Ошибки были, и соперник ими воспользовался. Несмотря на поражение, мы сыграли хорошо. Поздравляю Италию с победой.

    Мы допустили две ошибки в первом тайме. Совсем ненужная ошибка была в эпизоде со вторым пропущенным голом. После этого трудно вернуться в игру. Думаю, ребята хорошо справились. С таким соперником играть так, как мы сыграли - это хорошо", - заявил Просинечки.

    Источник: Azerisport.com

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    10.10.2015 22:17
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