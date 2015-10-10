Розанов будет работать на «Матч ТВ»

Телекомментатор "НТВ-Плюс" Юрий Розанов будет работать на новом телеканале "Матч ТВ". Об этом он сообщил в эфире радио "Маяк".

"Все, кто работают на «НТВ-Плюс», в той или иной степени будут сотрудниками «Матч ТВ». Необязательно тот, кто подписал контракт первым, важнее того, кто подписал его четвертым. Я, врать не буду, предложение уже получил, но закорючку пока не поставил. Не потому, что условия не устраивают. Но я буду работать и на «Матч ТВ», и на каналах «НТВ-Плюс», - заявил Розанов.