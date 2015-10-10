Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Розанов будет работать на «Матч ТВ»

    Телекомментатор "НТВ-Плюс" Юрий Розанов будет работать на новом телеканале "Матч ТВ". Об этом он сообщил в эфире радио "Маяк".

    "Все, кто работают на «НТВ-Плюс», в той или иной степени будут сотрудниками «Матч ТВ». Необязательно тот, кто подписал контракт первым, важнее того, кто подписал его четвертым. Я, врать не буду, предложение уже получил, но закорючку пока не поставил. Не потому, что условия не устраивают. Но я буду работать и на «Матч ТВ», и на каналах «НТВ-Плюс», - заявил Розанов.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 21:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 10 октября 2015, 23:12

      Вот форвард, вот это настоящий форвард...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > FCBarcelona1713 10 октября 2015, 23:38

      XD

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11