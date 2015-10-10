Чех: «Челси» остается фаворитом АПЛ»

Голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех поделился своими мыслями относительно борьбы за чемпионство в АПЛ.

"Меня очень удивили выступления "Челси", этот клуб всегда был среди лучших. Я уже не внутри команды, поэтому мне трудно о чем-то говорить со стороны. Несмотря на все это, сезон очень длинный, и "Челси" остается фаворитом.

Так же и с "Арсеналом" - после поражения от "Вест Хэма" о нас говорили, что команда снова останется без титулов. А сейчас все сравнивают с тем непобедимы "Арсеналом", который завоевал титул", - заявил Чех.