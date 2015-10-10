Семак: «Здоровьем Березуцкого и Дзагоева рисковать не будем»

Тренер сборной России Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Василия Березуцкого и Алана Дзагоева перед заключительным матчем отбора Евро-2016 против сборной Черногории, который состоится 12 октября.

"Вы видели, что они сегодня тренировались по отдельной программе. Им еще нужно какое-то время на восстановление. И мы надеемся, что они смогут нам помочь в понедельник. Естественно, это лидеры нашей команды, и их отсутствие сказывается на уровне нашей игры . Но во что бы то ни стало рисковать их здоровьем и выпускать на поле мы не будем", - заявил Семак.