Евро-2016. Италия вышла в финальный турнир, Норвегия обыграла Мальту

Сборная Италии на выезде уверенно обыграла Азербайджан в рамках 9-го тура Евро-2016. Матч завершился со счетом 3:1. После этой победы итальянцы гарантировали для себя путевку в финальный турнир.

В еще одной встрече группы Н норвежцы одержали дежурную победу над мальтийцами - 2:0. Эта команда сегодня также может получить прямую путевку, если Хорватия в последнем матче не обыграет Болгарию.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа H. 9-й тур

Азербайджан – Италия – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Эдер, 11; 1:1 – Назаров, 31; 1:2 – Эль Шаарави, 43; 1:3 – Дармиан, 65.

Норвегия – Мальта – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Теттей, 19; 2:0 – Содерлунд, 52;