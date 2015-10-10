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    Евро-2016. Италия вышла в финальный турнир, Норвегия обыграла Мальту

    Сборная Италии на выезде уверенно обыграла Азербайджан в рамках 9-го тура Евро-2016. Матч завершился со счетом 3:1. После этой победы итальянцы гарантировали для себя путевку в финальный турнир.

    В еще одной встрече группы Н норвежцы одержали дежурную победу над мальтийцами - 2:0. Эта команда сегодня также может получить прямую путевку, если Хорватия в последнем матче не обыграет Болгарию.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа H. 9-й тур

    Азербайджан – Италия – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Эдер, 11; 1:1 – Назаров, 31; 1:2 – Эль Шаарави, 43; 1:3 – Дармиан, 65.

    Норвегия – Мальта – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Теттей, 19; 2:0 – Содерлунд, 52;

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 20:52
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