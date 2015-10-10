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    Сборная России тренируется в усеченном составе

    Сборная России в данный момент в рамках подготовки к заключительному матчу отборочного раунда Евро-2016 против Черногории проводит восстановительное занятие на базе в Новогорске. Работает команда в усеченном составе, сообщает источник.

    Отметим, что участие в тренировке преимущественно принимают футболисты, не игравшие во вчерашнем матче против Молдавии: Юрий Лодыгин, Артем Ребров, Роман Шишкин, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Федор Смолов, Василий Березуцкий, Георгий Щенников, Алан Касаев, Денис Глушаков, Алексей Ионов и Денис Черышев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2015 18:18
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