Защитник сборной Молдавии: «Думаю, результат матча с Россией справедлив»

Защитник сборной Молдавии Ион Жардан прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного раунда Евро-2016 против сборной России (1:2).

«Думаю, результат справедливый. Сборная России создала больше моментов у наших ворот. Мы играли организованно, хорошо оборонялись, но пропустили со стандартов. Игра была интересной. Думаю, болельщики получили удовольствие. Конечно, обидно, что проиграли. Хотелось порадовать наших болельщиков.

После матча тренер поблагодарил всех за самоотдачу. Подробнее будем анализировать уже на теоретическом занятии. Сборная России — очень хорошая команда, состоящая из сильных футболистов, которые играют в топ-клубах российского чемпионата. Против них очень трудно играть. В моей зоне я персонально играл против Шатова — хороший игрок, стабильно играет за «Зенит» в чемпионате и Лиге чемпионов», - рассказал Жардан.