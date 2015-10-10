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    Уолкотт: «Мы можем гордиться собой»

    Нападающий сборной Англии Тео Уолкотт прокомментировал успешное выступление своей национальной сборной в текущем отборочном цикле Евро-2016, в котором англичане одержали девять побед из девяти возможных.

    «Мы можем гордиться собой. Иметь девять побед в квалификации после разочаровывающего выступления на чемпионате мира – это отличный переворот ситуации, который произошел за счет игроков и изменений, которые произошли в команде, они сыграли нам на руку. Эта сборная нетерпелива и голодна до побед.

    Мы хотим довести число побед до десяти в понедельник. Мы хотим выиграть каждую игру – это будет здорово, но реальная проверка нас ждет скорее в ближайших товарищеских матчах против Испании и Франции в следующем месяце», - отметил Уолкотт.

    Источник: Skysports

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    10.10.2015 16:55
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