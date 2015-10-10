Бышовец: «К качеству игры сборной России надо отнестись с пониманием»

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец поделился своими впечатлениями от игры национальной сборной в победном матче против Молдавии (2:1) в рамках отборочного раунда Евро-2016.

«К качеству игры сборной России надо отнестись с пониманием. Сказались состояние поля, изменения в составе и значимость матча. Отмечу старательность команд - если Молдавия старалась не проиграть и действовала от обороны, то россиянам не хватало скорости. В позиционной атаке были неприметны игроки, которые отличаются непредсказуемостью, нестандартными действиями. К счастью, стандартные положения нас выручили. Положительный результат, конечно, снимает напряженность. Уверен, что предстоящая встреча с Черногорией пройдет в совершенно другом ключе.

Смущает концовка матча. Так же было и со Швецией. Это связано с результатом на данный момент игры, команда доигрывает матч, успокаивается. Вот на это необходимо обратить внимание. В поединке со шведами нас выручил Акинфеев, а вчера сказался невысокий уровень соперника.

Конечно, помимо собственного результата, нам сопутствовала удача в лице австрийцев, которые обыграли наших конкурентов за путевку на Евро. Перед матчем с Черногорией для нас складывается благоприятная ситуация. Сопернику будет тяжело после вчерашнего домашнего поражения. Непопадание на чемпионат Европы станет психологическим ударом, да и физических сил было оставлено немало. Тренеру будет нелегко настроить команду на Россию, скорее всего, будут изменения в составе. Замен стоит ждать и от Слуцкого. Однако не стал бы расценивать матч как проходной. Россия должна выходить в финальную стадию турнира во Франции напрямую. Убежден, что так и будет», - сказал Бышовец.