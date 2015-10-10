«Кубань» расплатилась с «Локомотивом» за трансфер Ткачева

Краснодарская "Кубань" полностью рассчиталась с московским "Локомотивом" за переход полузащитника Сергея Ткачева, выплатив недостающую сумму трансфера.

"За Ткачева мы расплатились", - проинформировал заместитель губернатор Краснодарского края, член попечительского совета "Кубани" Николай Долуда.

Напомним, в конце сентября палатой по разрешению споров РФС на краснодарский клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до тех пор, пока «Кубань» не исполнит свои обязательства перед "Локомотивом" по трансферу игрока.