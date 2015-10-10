Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Онопко: «Я там, где нужна моя работа, мои профессиональные качества»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, мешает ли ему в работе в армейском клубе спартаковское прошлое.

    «Я спокойно ко всему этому отношусь. Да, матч ЦСКА – «Спартак» – это главная афиша сезона, и это самые непримиримые соперники. Но я там, где нужны мои профессиональные качества, нужна моя работа. Я понимаю, когда болельщики ЦСКА не в восторге, но при этом я не понимаю, когда оскорбляют. Я вам расскажу одну историю. Однажды на базу приезжали болельщики поговорить с командой. Вышел один активист и сначала говорил за команду, говорил, что он такой весь из себя армеец, потом плавно перешел на меня.

    Дошло до того, что братья Березуцкие вступились за меня, встали и высказали все по этому поводу. А через какое-то время я узнал, что того самого активиста сами армейские болельщики выгнали из своих рядов за то, что он своих же товарищей сдавал милиции. А ведь бил себя в грудь и на меня наезжал. Я люблю свою работу, я благодарен тем, кто меня пригласил и с кем вместе мы ее делаем. И я хочу сказать, что ни один болельщик «Спартака» не оскорбил меня. Да, они свистели, когда на «Открытие Арене» был матч ветеранов, и я получал мяч, и это я тоже могу понять. Но они не оскорбляли»,- сказал Онопко.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 10 октября 2015, 19:09

      Балласт, как и слуц...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin > Mi6 10 октября 2015, 21:09

      С головой-то дружишь вообще?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 октября 2015, 18:21

      Я ТАМ ГДЕ РЕБЯТА ТОЛКОВЫЕ...Я ТАМ ГДЕ КОМАНДА ВПЕРЁД)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 октября 2015, 18:09

      Не грусти, Савельич! Шарфик конский ты уже облобызал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11