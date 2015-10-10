Онопко: «Я там, где нужна моя работа, мои профессиональные качества»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, мешает ли ему в работе в армейском клубе спартаковское прошлое.

«Я спокойно ко всему этому отношусь. Да, матч ЦСКА – «Спартак» – это главная афиша сезона, и это самые непримиримые соперники. Но я там, где нужны мои профессиональные качества, нужна моя работа. Я понимаю, когда болельщики ЦСКА не в восторге, но при этом я не понимаю, когда оскорбляют. Я вам расскажу одну историю. Однажды на базу приезжали болельщики поговорить с командой. Вышел один активист и сначала говорил за команду, говорил, что он такой весь из себя армеец, потом плавно перешел на меня.

Дошло до того, что братья Березуцкие вступились за меня, встали и высказали все по этому поводу. А через какое-то время я узнал, что того самого активиста сами армейские болельщики выгнали из своих рядов за то, что он своих же товарищей сдавал милиции. А ведь бил себя в грудь и на меня наезжал. Я люблю свою работу, я благодарен тем, кто меня пригласил и с кем вместе мы ее делаем. И я хочу сказать, что ни один болельщик «Спартака» не оскорбил меня. Да, они свистели, когда на «Открытие Арене» был матч ветеранов, и я получал мяч, и это я тоже могу понять. Но они не оскорбляли»,- сказал Онопко.