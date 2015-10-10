Тарханов: «При Капелло все было то же самое»

Показали все ,что могли,хотя способны на большее! При нынешней ситуации,когда нужно в последней игре не проиграть ,вполне достаточно такой игры,а вот если сборная попадет на Евро,то скорее всего сборную надо решительно омолаживать!
Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился своими впечатлениями от победной игры сборной России в матче отборочного этапа Евро-2016 против сборной Молдавии (2:1).
«Когда команда обороняется большими силами, всегда сложно вскрывать оборону. И не только для нас. Я смотрел матч Ирландия - Германия (1:0), в котором немцы имели большое преимущество, а моментов создали немного - из-за грамотной и самоотверженной игры ирландцев. Преимущество у нас было большое, но мы медленно играли. В том числе и в центральной зоне - не хватало быстрых и активных включений в атаку. Не было креатива, чтобы вскрыть оборону. В таких ситуациях каждый игрок должен обладать высоким индивидуальным мастерством.
Ведь при Фабио Капелло все было то же самое - когда на чемпионате мира сборные Южной Кореи и Алжира оборонялись большими силами, мы не могли преодолеть их сопротивление. Нужны креативные действия, неожиданные ходы, прорывы через центральную зону с ударами по воротам. Их было мало, хотя Кокорин и Дзюба за счет индивидуальных действий дважды такие моменты создали.
Чтобы выиграть заключительный матч отборочного цикла у команды Черногории, нашим футболистам надо добавлять в скорости, креативности и индивидуальных действиях», - отметил Тарханов.