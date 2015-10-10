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    Тарханов: «При Капелло все было то же самое»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился своими впечатлениями от победной игры сборной России в матче отборочного этапа Евро-2016 против сборной Молдавии (2:1).

    «Когда команда обороняется большими силами, всегда сложно вскрывать оборону. И не только для нас. Я смотрел матч Ирландия - Германия (1:0), в котором немцы имели большое преимущество, а моментов создали немного - из-за грамотной и самоотверженной игры ирландцев. Преимущество у нас было большое, но мы медленно играли. В том числе и в центральной зоне - не хватало быстрых и активных включений в атаку. Не было креатива, чтобы вскрыть оборону. В таких ситуациях каждый игрок должен обладать высоким индивидуальным мастерством.

    Ведь при Фабио Капелло все было то же самое - когда на чемпионате мира сборные Южной Кореи и Алжира оборонялись большими силами, мы не могли преодолеть их сопротивление. Нужны креативные действия, неожиданные ходы, прорывы через центральную зону с ударами по воротам. Их было мало, хотя Кокорин и Дзюба за счет индивидуальных действий дважды такие моменты создали.

    Чтобы выиграть заключительный матч отборочного цикла у команды Черногории, нашим футболистам надо добавлять в скорости, креативности и индивидуальных действиях», - отметил Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

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    10.10.2015 14:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 10 октября 2015, 19:49

      Показали все ,что могли,хотя способны на большее! При нынешней ситуации,когда нужно в последней игре не проиграть ,вполне достаточно такой игры,а вот если сборная попадет на Евро,то скорее всего сборную надо решительно омолаживать!

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 10 октября 2015, 17:12

      Тоже самое, акромя результата.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 10 октября 2015, 16:56

      При капелло Дзюба не забивал так много и не сохранял так часто мяч и не отдавал пасы...и менее организованно играли...
      просто с молдавией некоторые играли с травмами, а кого то возможно кто хуже мотивирован и зазвездился ставил вместо Смолова и Черышева или Оздоева например ...из за этого в атаке было много неточных пасов и меньшая реализация.

      1
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      Рейтинг: +21

      Эрзя 10 октября 2015, 16:11

      при капелло не было результата, вообще-то, и последнюю команду группы при своих стенах не смогли обыграть

      3
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      Рейтинг: +10

      vasian88 10 октября 2015, 15:47

      при капелло было было тоже самое, кроме результата по крайней мере с той же Молдавией

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 октября 2015, 15:45

      Такое же УГ, как и при макароннике. Только результат есть

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