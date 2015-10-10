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    ФФМ: «Это были не футбольные болельщики, а люди, настроенные против России в политическом плане»

    Пресс-атташе Федерации футбола Молдавии Виктор Даги дал свой комментарий о поведении болельщиков молдавской сборной на матче отборочного этапа Евро-2016 против сборной России.

    «Выводы пока не сделаны. На данный момент мы в ожидании решения дисциплинарной комиссии УЕФА. Узнав решение, будем делать выводы. Могут оштрафовать, могут дисквалифицировать. К сожалению, это не первый раз, когда в Молдавии происходит подобное. Подобный случай был во время матча Молдавия – Венгрия в 2011 году. Тогда тоже были негативные скандирования, как и вчера на матче с Россией, в ходе которого оскорбляли Россию и ее президента. По итогам того матча с Венгрией нас оштрафовали. На той игре было много болельщиков, приехавших из Румынии.

    Перед вчерашней игрой с Россией мы обратились к фанатам посредством заявления на официальном сайте. Мы обращали внимание людей, что за матчем будет следить вся Европа, что к сопернику нужно относиться уважительно. Но это не помогло. Если эти люди подобное запланировали, то им рот уже не закроешь.

    Конечно, нам было очень неудобно в связи с происходящим. Нам до сих пор очень неприятно. Но могу сказать, что это были не футбольные болельщики, это были люди, настроенные против России в политическом плане. Обычные люди, живущие в Молдавии, не относятся к России негативно. Россия всегда была нашим стратегическим партнером, многие молдаване работают в этой стране», - сказал Даги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2015 13:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 октября 2015, 15:47

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