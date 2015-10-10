Кузьмин против Черногории выйдет в стартовом составе

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после победного матча отборочного этапа Евро-2016 над сборной Молдавии (2:1) прокомментировал голы, забитые в ворота соперника после стандартов, а также рассказал о том, кто заменит защитника Игоря Смольникова в стартовом составе в следующем матче.

– Сборная забила два гола со стандартов, Дзюба и Игнашевичем сделали друг другу результативные скидки. Результат репетиций?

– Над стандартами ты работаешь всегда. Просто на каком-то этапе с них забиваешь, на каком-то – нет. Здесь надо отдать должное не только тем, кто забивал и скидывал, но и Дмитрию Комбарову, сделавшему хорошие передачи.

– Олег Кузьмин уже дважды вышел на замену. Когда можно рассчитывать на его появление в стартовом составе?

– В следующей игре. Потому что у Смольникова довольно серьезное повреждение. Приводящая мышца его уже достаточно давно беспокоит, а здесь он в очередной раз на нее пожаловался. Ясно, что с Черногорией Игорь сыграть не сможет.