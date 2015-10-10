Клопп опроверг слухи о переговорах с «Баварией»

Новый главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о том, что он мог стать наставником мюнхенской «Баварии» и вел переговоры с немецким клубом.

«Я ничего не знаю об этом. У меня никогда не было четкого плана моей карьеры, и я вас уверяю, что никогда не вел переговоров с «Баварией». Надеюсь, Гвардиола останется там еще на 10 лет.

Я не хочу тренировать много клубов. Конечно, у меня были конкретные предложения, но «Ливерпуль» - единственный клуб, с которым велись настоящие переговоры», - рассказал Клопп.