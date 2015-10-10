Газзаев: «Особого содержания в игре с Молдавией не было»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением о выездной победе национальной команды над сборной Молдавии со счетом (2:1).

«Я думаю, особого содержания в этой игре не было, но на этом этапе отбора самое важное результат, победа. Нужно сейчас абстрагироваться, сосредоточиться на матче с Черногорией, ведь команда в шаге от выхода напрямую на Евро. Конечно, в идеале, к результату хотелось бы видеть и содержательную игру, но главное сейчас решить задачу по выходу на Евро», - сказал Газзаев.