Слуцкий: «В Кишиневе у нас почти ничего не получалось»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от победной игры в матче отборочного раунда Евро-2016 против Молдавии (2:1).

«После перерыва все очнулись! Если в первом тайме у нас 70 процентов действий были между двумя центральными защитниками и опорными полузащитниками, то во втором тайме мы больше форсировали атаки. Даже если наши игроки находились не с мячом, то где-то рядом с ним, то есть можно было в отборе срабатывать.

В том, что касается качества игры, матчи со сборными Швеции и Лихтенштейна складывались для нас достаточно легко. Многое получалось. А в Кишиневе почти ничего не получалось. Такие игры тоже надо уметь выигрывать – за счет несколько иных вещей, иных качеств. Ребята молодцы, что смогли победить», - рассказал Слуцкий.