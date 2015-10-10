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    Еремеев: «Потери украли у сборной Молдавии процентов 30 от их потенциала»

    Нападающий сборной России по пляжному футболу Егор Еремеев в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" высказал мнение, что на игре сборной Молдавии в отборочном матче к чемпионату Евро-2016 против России (1:2) сказались кадровые проблемы.

    - Отсутствие ключевых футболистов в составе молдаван как-то сказалось на игре нашего соперника? Не было Епуряну, Гацкана.

    - Да, эти ребята в национальной команде занимают ключевые позиции. Тот же Епуряну в Москве забил нам гол, сравняв счет. А Гацкан – это такой мотор Молдавии. Считаю, что потери украли у сборной процентов 30 от их потенциала. Но счет по игре.

    Полный текст интервью Егора Еремеева читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 11:55
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