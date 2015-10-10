Игнашевич стал самым результативным защитником в истории сборной России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, забив гол в ворота команды Молдавии (2:1), стал самым результативным защитником в истории сборной России. 36-летний футболист отличился в восьмой раз и обошел Виктора Онопко, на счету которого семь результативных ударов.

В ближайшем будущем Игнашевич может обойти Онопко и по количеству матчей в составе национальной команды (111 против 113).