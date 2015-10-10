Игнашевич стал самым результативным защитником в истории сборной России

Игнаш как был никакой, так и остался "нулем". Гол сумел забить : всё сделали за него, ему только попасть по мячу. А пропущенный гол в ворота нашей сборной - целиком на его совести : забыл про свою работу, перестал опекать молдавашку. Зато после пропущенного гола сразу стал махать руками - типа "я не виноват" ? Подитоживая матч: сборная России вновь не показывает ту игру, кот. должна показывать. Игроки сборной РФ НЕ ХОТЯТ ИГРАТЬ.
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, забив гол в ворота команды Молдавии (2:1), стал самым результативным защитником в истории сборной России. 36-летний футболист отличился в восьмой раз и обошел Виктора Онопко, на счету которого семь результативных ударов.
В ближайшем будущем Игнашевич может обойти Онопко и по количеству матчей в составе национальной команды (111 против 113).