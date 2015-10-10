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    Игнашевич стал самым результативным защитником в истории сборной России

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, забив гол в ворота команды Молдавии (2:1), стал самым результативным защитником в истории сборной России. 36-летний футболист отличился в восьмой раз и обошел Виктора Онопко, на счету которого семь результативных ударов.

    В ближайшем будущем Игнашевич может обойти Онопко и по количеству матчей в составе национальной команды (111 против 113).

    Источник: «Советский спорт»

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    10.10.2015 11:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      Qweas 10 октября 2015, 16:07

      Игнаш как был никакой, так и остался "нулем". Гол сумел забить : всё сделали за него, ему только попасть по мячу. А пропущенный гол в ворота нашей сборной - целиком на его совести : забыл про свою работу, перестал опекать молдавашку. Зато после пропущенного гола сразу стал махать руками - типа "я не виноват" ? Подитоживая матч: сборная России вновь не показывает ту игру, кот. должна показывать. Игроки сборной РФ НЕ ХОТЯТ ИГРАТЬ.

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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 10 октября 2015, 12:37

      РЕСПЕКТ Сергею за игру.Гол + результативный пас Дзюбе.

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