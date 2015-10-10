Чехия - Турция. Онлайн-трансляция

Чехи уже завоевали путевку на чемпионат Европы и в отличии от соперника подошли к матчу с турками без турнирных задач. Гости же, чтобы занять третье место в группе и пробиться в плей-офф должны играть только на победу.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Чехия - Турция. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!