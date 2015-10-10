ФФМ: «Мы готовы к санкциям со стороны УЕФА»

Пресс-атташе Федерации футбола Молдавии Виктор Даги заявил, что руководство ФФМ осознает, что УЕФА применит санкции за поведение молдавских болельщиков во время отборочного матча чемпионата Европы 2016 года против команды России (1:2), и в апелляции не будет смысла.

"Подобное происходит на домашних матчах сборной Молдавии не в первый раз, поэтому мы готовы к санкциям со стороны УЕФА. Мы понимаем, что делегат матча может написать многое. В прошлом у нас были проблемы с нашими болельщиками. Например, в матчах с командой Венгрии несколько лет назад у нас были баннеры против УЕФА, и за это нас штрафовали. Нам знакома работа УЕФА в этом направлении. Мы ждем от них решения, и не думаю, что будет апелляция.

Все слышали, что некоторые болельщики скандировали очень некрасивые лозунги в адрес руководства РФ. На этой игре были камеры, и я уверен, что соответствующая служба проанализирует то, что произошло. Но далее - не в нашей компетенции", - сказал Даги.