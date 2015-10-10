Мостовой: «Наша команда играла примерно так же неинтересно, как и при Капелло»

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал итоги отборочного матча Молдавия - Россия (1:2).

"Игра получилась трудной, но в то же время победа была предсказуемой. Я еще до матча говорил, что сборную Молдавии мы должны остерегаться, но не бояться. Что, в принципе, и произошло, когда хозяева в концовке отыграли один гол, после чего появилась настороженность в последние 7-8 минут матча. Если бы на месте молдавской команды был более мастеровитый соперник, то нам бы очень тяжело пришлось. А так всe нормально, довольно-таки средняя игра в исполнении нашей сборной получилась.

Я был уверен, что наша команда может в любой момент забить. Было видно, что у молдаван впереди тоже ничего не получалось. Класс сборной России выше. В результате это и привело к реализации «стандарта». Насторожило, что в этом матче наша команда не продемонстрировала, что она на голову выше молдавской. Поэтому предстоит еще много работы. Это я к тому, что после победы над шведами было много «ура-ура», а сейчас, обратите внимание, команда играла примерно так же неинтересно, как и при Капелло", - считает Мостовой.