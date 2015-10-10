Венгрия вышла на первое место среди третьих команд

После вчерашних матчей отборочного турнира Евро-2016 сборная Венгрии возглавила таблицу лучших третьих мест в группах. Напомним,что лучшая третья команда избегает матчей плей-офф и напрямую выходит в финальную часть Евро-2016.

По итогам дня шведы поднялись с шестого на четвертое место, но они, как и Словения с Венгрией, сыграли уже все матчи, которые идут в зачет.