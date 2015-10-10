Венгрия вышла на первое место среди третьих команд

надо было сюда Россию воткнуть, на всякий случай.
После вчерашних матчей отборочного турнира Евро-2016 сборная Венгрии возглавила таблицу лучших третьих мест в группах. Напомним,что лучшая третья команда избегает матчей плей-офф и напрямую выходит в финальную часть Евро-2016.
По итогам дня шведы поднялись с шестого на четвертое место, но они, как и Словения с Венгрией, сыграли уже все матчи, которые идут в зачет.
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Очки
|
1
|
Венгрия
|
8
|
4
|
3
|
1
|
8-5
|
15
|
2
|
Украина
|
7
|
4
|
1
|
2
|
11-3
|
13
|
3
|
Хорватия
|
7
|
3
|
3
|
1
|
14-5
|
12
|
4
|
Швеция
|
8
|
3
|
3
|
2
|
11-9
|
12
|
5
|
Ирландия
|
7
|
3
|
2
|
2
|
7-5
|
12
|
6
|
Албания
|
7
|
3
|
2
|
2
|
7-5
|
11
|
7
|
Словения
|
8
|
3
|
1
|
4
|
10-11
|
10
|
8
|
Израиль
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6-8
|
7
|
9
|
Турция
|
6
|
1
|
3
|
2
|
7-8
|
6