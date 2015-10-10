Дель Боске: «Огорчают только травмы Силвы и Мораты»

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске остался доволен игрой своих подопечных в отборочном матче к Евро-2016 против Люксембурга (4:0), однако его беспокоят травмы Давида Силвы и Альваро Мораты, которые вынуждены будут пропустить матч с Украиной.

«Мы набрали много очков, но нам было непросто, учитывая поражение от Словакии. Сегодня нам пришлось преодолеть некоторые трудности, и все же мы правильно отнеслись к делу, создали много голевых моментов и одержали хорошую победу. Единственное, что нас огорчило, — это травмы Давида Сильвы и Альваро Мораты. Пока не придут результаты медосмотра, мы не сможем спокойно отдыхать», — сказал дель Боске.