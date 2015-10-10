Стойка: «Сделали все, чтобы сыграть вничью, но не вышло»

Был красивый матч - так можно сказать об этой тупой мясорубке, только если смотреть ее под хорошим кайфом. Что именно употребляет тренер сборной Молдовы?
Главный тренер сборной Молдавии Стефан Стойка поделился впечатлениями от прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.
«Был красивый матч с очень сильной командой. Сделали все, что было возможно, чтобы сыграть вничью, но не смогли. Доволен, что игроки сражались на поле и старались добиться результата. Россия выиграла заслуженно, но и мы хотим создать хорошую команду, которая будет одерживать победы в будущем. Нам игра удалась», - сказал Стойка.
Напомним, в итоге молдаване уступили со счетом 1:2.