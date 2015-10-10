Стойка: «Сделали все, чтобы сыграть вничью, но не вышло»

Главный тренер сборной Молдавии Стефан Стойка поделился впечатлениями от прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.

«Был красивый матч с очень сильной командой. Сделали все, что было возможно, чтобы сыграть вничью, но не смогли. Доволен, что игроки сражались на поле и старались добиться результата. Россия выиграла заслуженно, но и мы хотим создать хорошую команду, которая будет одерживать победы в будущем. Нам игра удалась», - сказал Стойка.

Напомним, в итоге молдаване уступили со счетом 1:2.