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    Дзюба догнал Мюллера в бомбардирском зачете отбора Евро-2016

    Нападающий сборной России Артем Дзюба забил гол в матче против Молдавии. Этот мяч стал восьмым для форварда в бомбардирском зачете квалификации Евро-2016. Тем самым Дзюба вышел на второе место и сравнялся с немецким форвардом Томасом Мюллером. Лидирует в этом зачете поляк Роберт Левандовски, на счету которого 12 мячей.

    Преследователи этой тройки - Эдин Джеко (Босния), Уэйн Руни (Англия), Кайл Лаферти (Северная Ирландия) и Златан Ибрагимович (Швеция), у которых по семь мячей. Далее в зачете с шестью голами Дэнни Уэлбек (Англия), Аркадиуш Милик (Польша), Миливое Новакович (Словения) и Гарет Бэйл (Уэльс).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 00:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 октября 2015, 09:23

      Зачем об этом писать? Карпин все равно не следит...

      0
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      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский 10 октября 2015, 05:18

      Дзюба попал в ПЕЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 10 октября 2015, 02:41

      Второй бомбардир отбора к финальной части евро 2016 ! Красавец ! Так держать !

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 10 октября 2015, 01:05

      Дзюба=Мюллер xDDD

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 10 октября 2015, 00:48

      Скоро Бавария его купит. Будет Мюллеру кеды полировать.

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      Рейтинг: +224

      Ele13 10 октября 2015, 00:36

      Главное, что забивает. Каким командам - вторично. Для форварда забитые мячи очень важны в плане уверенности в себе.

      1
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 10 октября 2015, 00:32

      8 мячей? Молодец! Особенно если учесть, что половину из них Дзюбиньо отгрузил Лихтенштейну. Ну да ладно, лишь бы не зазнался.

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