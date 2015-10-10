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    Слуцкий: «Силы перед Черногорией не экономили»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подвел итог прошедшего матча 9-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против команды Молдавии (2:1).

    – Изначально понятно, что мы настраивались на комбинационную игру с большим количеством позиционных атак, – сказал Слуцкий. – Но первый тайм показал, что делать это было сложно – из-за качественной обороны соперника и не лучшего состояния поля. Во втором тайме пришлось перестроить игру, делать ставку на длинные передачи и "стандарты". Приятно, что это сыграло. Неприятностью стал гол соперника на последних минутах, создавший нервную концовку. Одержали заслуженную победу, ребята большие молодцы.

    – Что со Смольниковым?

    – У него повреждение приводящей мышцы. Она беспокоила его еще до игры, и в итоге он не смог продолжить матч.

    – Не было желания сэкономить силы перед Черногорией?

    – Нет, это ложное ощущение. В первом тайме не очень удавались определенные вещи и пришлось перестраиваться, но ни о какой экономии даже речи быть не могло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2015 00:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      Смит80 10 октября 2015, 07:51

      С Игорем не хорошо получается... Проходы по бровке придется Кузе проводить и на Дзюбу забрасывать... Черногория не Молдова, мне думается игра будет нервная... там нужно 3 очка. Ротация Кокорин - Смолов. Справа может - Саша Самедов сыграть.

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      Рейтинг: +72

      HardPony 10 октября 2015, 01:12

      кококорин самый бесполезный футболист.давно уже не надежда сборной и ру футбола. просрал все взамен на баблинское. нахер это г вообще выпускают. смолова лучше.

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 10 октября 2015, 00:44

      Не о том спрашиваете. Надо о том, что в основе делает Кокорин и зачем вышел Глушаков. Никто ведь не понял зачем они были на поле, особенно второй. Чтобы отдать центр поля молдаванам и привезти себе гол? Ау, Слуцкий?

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 10 октября 2015, 00:42

      Слуцкий: «Силы перед Черногорией не экономили»
      ___
      То-то я заметил, как наши быстро и мощно комбинировали, аж из штанов выпрыгивали, особенно Кокорин. Хотя чего там экономить? Последние лет 20 только и видим "пешеходную" игру, за исключением того самого Евро и нескольких отдельно взятых матчей.

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      Рейтинг: +224

      Ele13 10 октября 2015, 00:33

      Сборная все-таки немного вяло и сумбурно играла, без выдумки. Но главное победили, другое вторично!

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