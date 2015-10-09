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    России осталось заработать одно очко, чтобы выйти на Евро-2016

    Сборной России в матче последнего тура отбора Евро-2016 против Черногории необходимо заработать одно очко, чтобы оформить выход в финальную часть турнира.

    В таком случае, при равенстве очков со сборной Швеции, которая на своем поле примет Молдавию, у нашей сборной будет преимущество по личным встречам. Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 1:1, а во втором россияне были сильнее - 1:0.

    Матч Россия - Черногория состоится 12 октября на "Открытие Арене" в Москве. Начало встречи - 19:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 23:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 10 октября 2015, 13:22

      Вангую нашим стыки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 октября 2015, 09:34

      Паникеров - к стенке!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 10 октября 2015, 09:31

      Ни в коем случае не сообщать это футболистам!

      0
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      Рейтинг: +24

      ARAX 10 октября 2015, 04:00

      Все будет нормально...А то два Очка не Эстетично!!!

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 10 октября 2015, 03:43

      это плохо по практике нам нужна только победа а то пролетаем..

      0
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 10 октября 2015, 00:35

      Самое время наступить на грабли.

      2
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      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Z O D I A C 10 октября 2015, 09:34

      Паникеров - к стенке!

      0
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