России осталось заработать одно очко, чтобы выйти на Евро-2016

Сборной России в матче последнего тура отбора Евро-2016 против Черногории необходимо заработать одно очко, чтобы оформить выход в финальную часть турнира.

В таком случае, при равенстве очков со сборной Швеции, которая на своем поле примет Молдавию, у нашей сборной будет преимущество по личным встречам. Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 1:1, а во втором россияне были сильнее - 1:0.

Матч Россия - Черногория состоится 12 октября на "Открытие Арене" в Москве. Начало встречи - 19:00.