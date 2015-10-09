Евро-2016. Австрия вырвала победу в матче с Черногорией

Сборная Австрии обыграла команду Черногории в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

Встреча завершилась со счетом 2:3, причем по ходу игры австрийцы уступали 0:1 и 1:2.

Сборная Австрии по-прежнему не знает поражения в отборочном раунде Евро-2016 – на счету команды восемь побед и одна ничья.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 9-й тур

Черногория – Австрия – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Вучинич, 32. 1:1 – Янко, 55. 2:1 – Бечирай, 68. 2:2 – Арнаутович, 81. 2:3 – Забитцер, 90.

Удаление: Вучинич, 87 (Черногория).

Лихтенштейн - Швеция - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Берг, 18. 0:2 - Ибрагимович, 55.

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 40 (Швеция)