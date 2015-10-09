Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Евро-2016. Украина справилась с Македонией, белорусы одолели Словакию

    Сборная Украины обыграла команду Македонии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Встреча завершилась со счетом 0:2.

    В других матчах группы С белорусы одолели соперников из Словакии, а Испания разобралась с люксембуржцами.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа С. 9-й тур

    Испания – Люксембург – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Касорла, 42. 2:0 – Пако, 67. 3:0 - Пако, 80. 4:0 - Касорла, 85.

    Македония – Украина – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Селезнев, 59 (с пенальти). 0:2 - Кравец, 87.

    Словакия – Белоруссия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Драгун, 34.

    Удаление: Мартынович, 65 (Белоруссия)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 23:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11