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    Мутко: «От матча Молдавия – Россия жду просто хорошей игры»

    Министр спорта России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о том, чего ждет от матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными Молдавии и России.

    «Жду просто хорошей игры, чтобы ребята реализовали свой потенциал, то, на что они способны. Показали свой уровень. Жду, чтобы мы попали на Евро - для этого поколения ребят это очень важно. Следить за матчем шведов не буду. Никогда этого не делаю. Все в наших руках, и надеяться надо на себя. Уверен, сыграем в свой футбол - никаких проблем не будет», - сказал Мутко.

    Напомним, портал «Бомбардир» ведет текстовый онлайн матча Молдавия – Россия.

    Источник: Р-Спорт

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    09.10.2015 22:11
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