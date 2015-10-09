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    УЕФА открыл дела в отношении футбольных федераций Шотландии и Польши

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дела по итогам матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными Шотландии и Польши.

    Шотландская футбольная ассоциация обвиняется в необеспечении условий безопасности и появлении болельщиков на поле. Полякам грозит штраф за использование пиротехники, бросание болельщиками посторонних предметов на поле и драку фанатов со стюардами.

    Напомним, в итоге встреча завершилась со счетом 2:2.

    Источник: Guardian.com

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    09.10.2015 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 10 октября 2015, 00:29

      Прокуратура хотела завести дело на АвтоВаз, но оно не завелось :)

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