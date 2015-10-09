УЕФА открыл дела в отношении футбольных федераций Шотландии и Польши

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дела по итогам матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными Шотландии и Польши.

Шотландская футбольная ассоциация обвиняется в необеспечении условий безопасности и появлении болельщиков на поле. Полякам грозит штраф за использование пиротехники, бросание болельщиками посторонних предметов на поле и драку фанатов со стюардами.

Напомним, в итоге встреча завершилась со счетом 2:2.